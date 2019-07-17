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Паводок в Иркутской области

Военные железнодорожники восстановили защитную дамбу в Тулуне

Восстановлены пять поврежденных участков, два из них - сверх плана по просьбе администрации города, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

ТАСС, 17 июля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) восстановили поврежденные участки защитной дамбы на реке Ие в наиболее пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

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"Военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта, всего отсыпано 4 тыс. кубометров, восстановлено пять поврежденных участков, два из них - сверх плана по просьбе администрации города Тулуна", - приводит пресс-служба слова начальника материально-технического отдела управления железнодорожных войск ЦВО подполковника Олега Непипенко.

По данным на утро среды, в городе Тулуне остаются подтопленными 46 домов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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