Ростехнадзор выявил около 200 нарушений промбезопасности на шахте им. Тихова в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора в ходе плановой проверки выявило около 200 нарушений промышленной безопасности на шахте имени Тихова в Кузбассе (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга), где с начала года произошло уже два серьезных производственных происшествия и погибли двое горняков. Результаты проверки опубликованы в среду на официальном сайте Сибирского управления ведомства.

"В ходе обследования горных выработок шахты и надшахтных зданий и сооружений <...> было выявлено и предписано к устранению 194 нарушения требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности. В том числе нарушения при креплении горных выработок, при эксплуатации транспорта, а также нарушения, связанные с эксплуатацией взрывозащищенного электрооборудования в подземных условиях повышенной опасности", - сообщается на официальном сайте ведомства.

По результатам проверки Ростехнадзор обратился в суд с требованием о временном приостановлении работы отдельного оборудования шахты и ее участков. Судом вынесено три соответствующих постановления. В частности, ранее сообщалось, что судебные приставы приостановили работу подземного лифта на шахте имени Тихова, который использовался для доставки горняков в забой. Подъемная машина была в технически неисправна, квалифицированного персонала для ее обслуживания на шахте не было.

В пресс-службе Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) ТАСС сообщили, что введенные ограничения не скажутся на работе шахты и добыче угля, нарушения промбезопасности в полном объеме планируется устранить к сентябрю 2019 года.

С начала текущего года на шахте имени Тихова произошло два производственных ЧП, в результате которых погибли люди. В феврале на предприятии произошел выброс метана и обвал породы, в забое в этот момент находились 190 горняков, один из них погиб, трое горняков пострадали. В середине июня в конвейерном штреке шахты был смертельно травмирован горнорабочий.

Шахта имени Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.