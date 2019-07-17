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Борьба с природными пожарами в России

В Красноярском крае за сутки потушили более 80 тыс. га тайги

На 14:00 мск в регионе действуют 109 лесных пожаров на площади 222 тыс. га
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Пожарные за сутки потушили более 80 тыс. га горящей тайги в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства региона.

"По оперативным данным, количество и площади лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, значительно сократились. За минувшие сутки в Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском и Богучанском районах ликвидированы 23 лесных пожара на площади более 80 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 1,1 тыс. человек и около 100 единиц техники.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, на 18:00 (14:00 мск) в регионе действуют 109 лесных пожаров на площади 222 тыс. га, в том числе 212 тыс. га - в так называемой зоне контроля, то есть в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.

Со 2 июля на территории края действует режим ЧС в лесах.

Теги
РоссияКрасноярский крайБорьба с природными пожарами в России
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