В Иркутской области задержали мужчину, укравшего семена сосны на 4 млн рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Иркутской области мужчину, подозреваемого в краже 16 бочек с семенами сосны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В полицию поступило сообщение о том, что со склада предприятия похищено 16 бочек с семенами деревьев породы сосна. Этого посадочного материала хватило бы для территории площадью 400 гектаров. Однако в результате противоправного посягательства экологический проект оказался под угрозой срыва. Ущерб превысил 4 миллиона рублей", - сказала она.

По ее словам, по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ранее работал в этой же организации. Возбуждено уголовное дело о краже.

"Установлено, что значительную часть похищенного фигурант реализовал по заниженной цене лесозаготовительному предприятию в соседнем районе. Найденные в ходе обысков бочки с семенами возращены законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Волк.