Росгвардия поможет Омской области в борьбе с "черными лесорубами"

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Национальная гвардия РФ (Росгвардия) будет патрулировать с вертолета леса Омской области и поможет региональному Минприроды выявлять незаконные вырубки, о которых в прошлом году местные журналисты рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте правительства региона по итогам встречи губернатора Омской области Александра Буркова и командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковника Виктора Стригунова.

"Росгвардия активно задействована в совместных с полицией оперативных мероприятиях в охране общественной безопасности. В ближайших планах - воздушное патрулирование лесов с вертолета. Сотрудники войск национальной гвардии будут оказывать содействие региональному Минприроды в отслеживании и выявлении незаконных рубок", - говорится в сообщении.

О массовых вырубках лесов и хищении древесины на севере Омской области президенту РФ Владимиру Путину на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте 2018 года рассказала местный журналист. По итогам форума Путин поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной добычи древесины.

Леса в Омской области занимают около 1 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 млн кубометров так называемой деловой древесины.

Ежегодно, по данным ОНФ, на севере региона "черные лесорубы" вырубают тысячи кубометров леса. Так, представители федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 года выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. кубометров на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ отметили, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать. Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными вырубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления.