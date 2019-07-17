Пострадавшие от паводка жители Приангарья получат выплаты на жилье исходя из соцнорм

ТАСС, 17 июля. Жители Иркутской области, потерявшие из-за наводнения жилье, получат выплаты на приобретение или строительство жилого помещения исходя из социальных норм жилой площади на одного человека. Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко.

"Социальные выплаты [на приобретение или строительство жилья, если оно утрачено и не подлежит восстановлению] будут выдаваться из расчета стоимости 1 кв. м общей площади не более 45 тыс. рублей. Они рассчитываются исходя из следующих норм: 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена семьи из трех человек и более (но не больше общей площади утраченного жилого помещения, за исключением ряда случаев, закрепленных в постановлении)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что если жилье подлежит ремонту, то на его проведение гражданам будут предоставляться выплаты не более 6 тыс. рублей на 1 кв. м жилого помещения. Порядок предоставления субсидий оговаривается постановлением "О порядке и условиях предоставления социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в июне 2019 года", которое правительство Иркутской области утвердило в среду.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса

Мутко также сообщил, что власти выработают комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего от паводка.

"Мы сегодня встречались с бизнесом, договорились с губернатором, что здесь нужны какие-то организующие силы, чтобы были представители ассоциации бизнеса, чтобы можно было все проблемы собрать и комплекс мер [по поддержке] предложить", - сказал он.

В Тулуне в результате наводнения разрушен крупный рынок, на котором арендовали павильоны порядка 60 предпринимателей, державших торговые точки и оказывающих различные услуги. Как сообщила ТАСС директор компании "Прогресс", занимавшейся сдачей в аренду помещений рынка, Наталья Ягодина, без работы остались не менее 100 человек, включая собственников бизнеса. В городе также разрушены автосервисы, шиномонтажные мастерские, магазины.