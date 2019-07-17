Алтайский край получит около 50 млн рублей на поддержку и развитие школ в 2020-2022 годах

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Школы Алтайского края с низкими образовательными результатами получат порядка 50 млн рублей из федерального бюджета. Средства поступят с 2020 по 2022 год, их направят на развитие и поддержку образовательных учреждений, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"По итогам конкурсного отбора Алтайский край вошел в число 16 регионов из 48 претендентов. Субсидии федерального бюджета направлены на поддержку и развитие школ", - говорится в сообщении. "Участниками программных мероприятий станут педагоги всех школ Алтайского края, в том числе более 500 педагогических и руководящих работников пройдут курсы повышения квалификации".

По данным пресс-службы, с 2017 года Алтайский край выигрывает конкурсный отбор на предоставление субсидий. Общая сумма субсидий, полученных в 2017-2019 годах., превышает 32 млн рублей.

"Ежегодно проводится мониторинг и составляется реестр участников проекта, который меняется в связи с повышением в таких школах качества образования, управления и формирования эффективной школьной культуры", - уточнили в пресс-службе.