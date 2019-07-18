Власти Красноярского края сообщили о стабилизации ситуации с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Специалистам удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в Красноярском крае. В ряде районов снят режим ЧС, действующих возгораний нет, сообщила в четверг пресс-служба Минлесхоза региона.

Со 2 июля на территории края действует режим ЧС, доступ в леса ограничен.

"В Красноярском крае благодаря масштабным мероприятиям по борьбе с лесными пожарами удалось стабилизировать ситуацию. В Кежемском и Мотыгинском районе в связи с отсутствием действующих лесных пожаров отменен режим ЧС. В Богучанском районе огнеборцы также ликвидировали все лесные пожары, что является основанием для снятия режима ЧС", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в так называемой авиационной зоне тушения действует восемь лесных пожаров - в Эвенкийском, Пировском, Абанском и Тасеевском районах - на общей площади 3,5 тыс. га. За последние двое суток число пожаров сократилось в 17 раз.

При этом в так называемой зоне контроля, то есть в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, горит 295 тыс. га леса. Возгорания не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Планы по стабилизации в Иркутской области

В Иркутской области за сутки ликвидировали 13 возгораний на площади 19,5 тыс. га. Режим ЧС продолжает действовать в пяти муниципалитетах: Качугском, Киренском, Жигаловском, Нижнеилимском и Чунском районах.

"Основная нагрузка ложится на Киренский район - там 14 пожаров на 19 тыс. га. 18 июля в район дополнительно будут заброшены три бульдозера из Братска, Усть-Кута и Казачинско-Ленского района. Сегодня в Киренском районе работают 250 человек, 11 бульдозеров, трактор и 22 машины", - цитирует пресс-служба областного правительства замминистра лесного комплекса региона Михаила Карнаухова.

В районах, где зарегистрированы пожары, практически нет осадков. Возгораний в пятикилометровой зоне от населенных пунктов не зафиксировано. "С учетом привлекаемых сил и средств переломить ситуацию с пожарами в Киренском районе специалисты рассчитывают 18 июля", - приводит пресс-служба слова советника руководителя Рослесхоза Александра Агафонова.

Главному арендатору - "Транссибирской лесной группе"- поручено приостановить проект освоения лесов. "Мы выдали им требование увеличить силы и средства для ликвидации пожаров. Сегодня компании вручено уведомление о приостановлении проектов освоения лесов. Вместе с тем есть проблема с тяжелой техникой, ее не хватает", - добавил Карнаухов.

Пожар в нацпарке Бурятии локализован

В Бурятии удалось локализовать лесной пожар, действовавший с прошлой недели на территории Забайкальского национального парка. "Огнем пройдено 183 га, пожар был и низовой, и верховой, пострадали сосны, кедр", - сообщил ТАСС руководитель объединенной дирекции Баргузинского государственного

природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка Михаил Овдин.

Он пояснил, что пожар возник в горах из-за грозы, для его тушения привлекались как собственные силы нацпарка, где 21 июля был введен режим ЧС, так и лесная охрана.

Всего на территории республики, по данным регионального агентства лесного хозяйства, продолжаются работы по тушению двух очагов общей площадью 100 га в Курумканском районе, двух (0,05 га) - в Прибайкальском районе, трех (10,4 тыс. га) - в Северо-Байкальском районе. К работам привлечены более 300 человек, 70 единиц техники.