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Количество вредных веществ в воздухе Красноярска вернулось в пределы нормы

С 13 июля небо города затянул дым от лесных пожаров, Роспотребнадзор выявлял превышение норматива содержания взвешенных частиц фракции РМ2,5 до 1,6 раз
Смог над Красноярском, 17 июля 2019 года Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Смог над Красноярском, 17 июля 2019 года
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Смог от лесных пожаров ушел из Красноярска, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Дым от лесных пожаров с 13 июля затянул небо города. Ранее Роспотребнадзор выявил, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) превышает норматив до 1,6 раз.

"По состоянию на 10:00 (6:00 мск) часов 18 июля превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10 (не более 10 микрометра) в атмосферном воздухе не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Мониторинг воздуха продолжается. Всего в северных районах края горит около 300 тыс. га леса. По данным регионального Минздрава, жительница Богучан более 500 км от Красноярска) обратилась к медикам в связи с ухудшением состояния здоровья из-за дыма от лесных пожаров.

Теги
РоссияКрасноярский край
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