Уровень воды в реке Ия в Тулуне до 20 июля может подняться на 30-110 см

По данным администрации Тулуна, уровень воды в реке на 08:00 (3:00 мск) четверга составил 4,9 м. Критической отметкой считается уровень в 7 м.

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в Иркутской области 19-20 июля может подняться на 30-110 см, сообщается в четверг на сайте регионального МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля на реках области отмечаются колебания уровней воды в пределах 5-40 сантиметров. 19-20 июля на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 30-110 сантиметров, на остальных реках области - колебание уровней воды в пределах 5-40 сантиметров. <...>19 июля местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, днем град", - говорится в сообщении.

17 июля на реках Иркут, Китой, Белая, Ока уровень воды вырос на 20-50 см, 18 июля прогнозировалось повышение реки Витим на 20-70 см.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.