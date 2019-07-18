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Власти Кузбасса окажут финансовую помощь семье шахтера, погибшего на "Анжерской-Южной"

В вентиляционном штреке шахты 17 июля произошло обрушение породы

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса выплатят денежную компенсацию членам семьи 47-летнего горняка, погибшего в среду в забое шахты "Анжерская-Южная" в результате обрушения горной породы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте угольной промышленности региона.

Как сообщалось, горная порода обрушилась в среду в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная". В этот момент в забое находилось 66 горняков, один из которых погиб. Горные работы на опасном участке приостановлены, устанавливаются причины обрушения.

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"Членам семьи погибшего от администрации Кемеровской области будет оказана материальная помощь", - рассказали в ведомстве.

По данным региональных властей, у погибшего остались совершеннолетний сын и мать, им будет оказана необходимая помощь.

По факту происшествия прокуратурой Кузбасса и СУ СК РФ по Кемеровской области проводится проверка.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается. Согласно данным регионального управления Ростехнадзора, после проверки надзорного ведомства в декабре 2018 года работа шахты была частично приостановлена "за превышение максимально допустимой концентрации метана, оксида углерода и нахождение выработок в пылевзрывоопасном состоянии, что могло привести к взрыву и гибели людей".

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