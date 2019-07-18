Власти Кузбасса окажут финансовую помощь семье шахтера, погибшего на "Анжерской-Южной"

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса выплатят денежную компенсацию членам семьи 47-летнего горняка, погибшего в среду в забое шахты "Анжерская-Южная" в результате обрушения горной породы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте угольной промышленности региона.

Как сообщалось, горная порода обрушилась в среду в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная". В этот момент в забое находилось 66 горняков, один из которых погиб. Горные работы на опасном участке приостановлены, устанавливаются причины обрушения.