На место в парламенте Кузбасса претендуют шесть кандидатов

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Кемеровской области приняла документы на выдвижение от шести кандидатов, которые претендуют на место в региональном парламенте и готовы участвовать в дополнительных выборах. Прием документов завершен, сообщили в четверг ТАСС в избирательной комиссии Кузбасса.

"На дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области выдвинуто шесть кандидатов: пять кандидатов выдвинуто политическими партиями, один - самовыдвиженец. Вчера закончился этап, когда они должны были в окружную комиссию подать документы на выдвижение, все документы сдали", - сказали в областном избиркоме.

По информации областной избирательной комиссии, на место в парламенте Кузбасса претендуют от "Единой России" - Владимир Вильчиков, который в настоящий момент руководит муниципальным центром организации дорожного движения в Кемерове, от политической партии "Патриоты России" - предприниматель Дмитрий Фурман, от "Справедливой России" - пенсионер МВД Алексей Постников. ЛДПР выдвинула на выборы в Кузбассе инженера "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" Андрея Бочкарева, кандидат от КПРФ - помощник руководителя местной правовой компании Филипп Свистунов. В качестве самовыдвиженца документы на участие в выборах принял экс-депутат горсовета Кемерова Георгий Антонов.

"Они только выдвинуты, они должны предоставить еще некоторые документы в окружную комиссию не позднее 8 августа [2019 года], после этого будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации, если на то есть основания", - сказал собеседник агентства.

Дополнительные выборы в парламент Кузбасса состоятся в единый день голосования - 9 сентября 2019 года. Они были назначены весной текущего года после того, как парламентарий от "Единой России" Константин Венгер был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по экономическому развитию и покинул областной депутатский корпус.