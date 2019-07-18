Оценку повреждений жилья от паводка в Иркутской области планируется завершить к 10 августа

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты к 10 августа должны завершить оценку повреждений жилого фонда в результате паводка в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко.
Всего пострадало более 14 тыс. жилых помещений, порядка 10,2 тыс. из них подлежат капремонту, еще 4,2 тыс. восстановить невозможно.
"Специализированные организации планируют завершить обследование пострадавших от паводка жилых помещений к 10 августа. По поручению вице-премьера, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко муниципальными образованиями Иркутской области, где произошло подтопление жилого фонда, силами межведомственных комиссий проводятся обследования жилых помещений", - говорится в сообщении.
Для оценки ущерба привлекли 14 организаций, которые уже обследовали 3024 помещения. Для ускорения обследования планируется задействовать также организации из Москвы, Казани, Красноярска и Новосибирска.
По данным пресс-службы, для капремонта создадут логистический склад строительных материалов с централизованной закупкой и доставкой. Ранее Мутко сообщил, что жители региона, потерявшие жилье из-за паводка жилье, получат выплаты на приобретение или строительство жилого помещения исходя из социальных норм жилплощади на человека.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.