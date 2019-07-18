Оценку повреждений жилья от паводка в Иркутской области планируется завершить к 10 августа

"Специализированные организации планируют завершить обследование пострадавших от паводка жилых помещений к 10 августа. По поручению вице-премьера, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко муниципальными образованиями Иркутской области, где произошло подтопление жилого фонда, силами межведомственных комиссий проводятся обследования жилых помещений", - говорится в сообщении.

Всего пострадало более 14 тыс. жилых помещений, порядка 10,2 тыс. из них подлежат капремонту, еще 4,2 тыс. восстановить невозможно.

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты к 10 августа должны завершить оценку повреждений жилого фонда в результате паводка в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Для оценки ущерба привлекли 14 организаций, которые уже обследовали 3024 помещения. Для ускорения обследования планируется задействовать также организации из Москвы, Казани, Красноярска и Новосибирска.

По данным пресс-службы, для капремонта создадут логистический склад строительных материалов с централизованной закупкой и доставкой. Ранее Мутко сообщил, что жители региона, потерявшие жилье из-за паводка жилье, получат выплаты на приобретение или строительство жилого помещения исходя из социальных норм жилплощади на человека.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.