Спасатели в Туве помогли молодоженам сыграть свадьбу, переправив их через размытую дорогу

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели переправили молодоженов через размытую после ливней дорогу у села Хондергей в Туве и тем самым помогли новобрачным сыграть свадьбу. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, в конце минувшей недели паводок подтопил село Хондергей у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей в Туве. Из-за сильных дождей произошло подтопление дорог. "По тувинским обычаям, свадьба празднуется в доме жениха, а до этого он должен забрать невесту из ее дома. Девушка из села Хондергей, спасатели помогли ему переправиться через размытый участок дороги, а потом помогли новобрачным выехать из села, чтобы они попали к месту свадьбы", - сказали в МЧС.

В Туве продолжают идти дожди. В среду в регионе был введен режим ЧС.