В Горном Алтае разыскивают пропавшего двухлетнего ребенка

ТАСС, 18 июля. Двухлетний ребенок пропал в Онгудайском районе Республики Алтай, его розыск ведут 70 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"70 человек ищут двухлетнего ребенка, пропавшего без вести накануне вечером на берегу реки Чуя в Онгудайском районе в селе Йодро. Сообщение о пропаже поступило 17 июля в 20:30 мск. Ребенок из благополучной семьи, обстоятельства произошедшего выясняют следователи", - говорится в сообщении.

В поисках задействованы пожарные, полиция, сельская администрация и местное население. Обследовано 25 км береговой линии, поиск пока результатов не дал. Группа спасателей из 7 человек республиканского поисково-спасательного отряда Управления ГО и ЧС региона будет вести поиски вдоль берега и на воде. "Пока никто не может утверждать, что ребенок утонул", - подчеркивают в ведомстве.

Как поясняется в сообщении на сайте СУ СК по региону, в четверг следователям от родственников поступило сообщение об исчезновении ребенка. По данным ведомства, он вместе с другими детьми гулял недалеко от реки Чуя. Сестры и брат, с которыми находился мальчик, понадеялись друг на друга и потеряли маленького брата из виду. В ходе поиска ребенка своими силами обнаружена его обувь на берегу реки.

В рамках процессуальной проверки следователи опрашивают жителей села, устанавливают данные о семье ребенка и обстоятельствах, при которых дети остались в условиях, представляющих опасность для их жизни и здоровья.