Военные инженеры восстановили размытые участки федеральной трассы в Иркутской области

ТАСС, 18 июля. Военнослужащие инженерного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили поврежденные паводком участки федеральной трассы "Сибирь" в Тулуне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"В связи с обращением местных органов власти города Тулуна военные инженеры восстановили четыре поврежденных участка трассы Р-255 общей длиной 260 метров, которые были подмыты в результате паводка", - говорится в сообщении.

Военные самосвалы выполнили около 100 рейсов для подвоза грунта общим объемом 600 кубических метров, отметили в пресс-службе.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду. Всего в этих работах задействовано более тысячи военнослужащих.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплены почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.