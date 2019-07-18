Экс-министра МВД Тувы назначили заместителем председателя правительства региона

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Бывший министр МВД по Республике Тыва Александр Щур назначен заместителем председателя правительства региона. Видеозапись с представлением нового зампреда республиканского кабинета министра его членам опубликовал на своей странице "ВКонтакте" глава региона Шолбан Кара-оол.

"Это наш коллега, который стоял в строю и на посту министра МВД он очень многое сделал за короткий период времени. По жизненным обстоятельствам он принял решение подать в отставку [с поста главы МВД Тувы] <...>. Прошу вас любить и жаловать - заместитель председателя правительства Тувы Щур Александр Александрович", - сказал Кара-оол.

В МВД Тувы сообщили ТАСС, что Щур "ушел по выслуге лет". Врио главы ведомства стал Март-оол Тарначы.

Щуру 44 года, в МВД с 1997, был начальником криминальной милиции в Екатеринбурге, заместителем начальника ГУ МВД в Удмуртии, Ростовской области, с 2017 года назначен главой МВД по Республике Тыва.