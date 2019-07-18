Экспедиция Greenpeace в конце июля обследует загрязнение пластиком Байкала

ТАСС, 18 июля. Изучение пластикового загрязнения озера Байкал станет главной задачей экспедиции Greenpeace России в конце июля. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе организации.

"Команда проекта "Ноль отходов" проведет на побережье Байкала анализ пластикового загрязнения. На нескольких участках эксперты соберут весь найденный мусор, отделят пластик, рассортируют его по видам и каждый фрагмент взвесят. По итогам Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей берегов Байкала", - говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, Байкал - гордость России, озеро входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, однако это не спасает его от пластикового загрязнения. Каждый год на побережье Байкала проводят уборки мусора, а ученые нашли в воде микропластик. Пластиковое загрязнение угрожает животным и растениям.

"После Байкала Greenpeace отправится на другой объект, охраняемый ЮНЕСКО - Куршскую косу. Природная территория ближе всех находится к Европе, где уже начинают запрещать и ограничивать отдельные виды одноразового пластика. Кроме того, Greenpeace предложит всем желающим проводить оценку пластикового загрязнения у ближайших водных объектов", - уточнили в организации.

Ранее экологи уже проводили оценку пластикового загрязнения на побережьях Черного и Азовского морей и нашли там 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны.

"Из данных, полученных во время экспедиций и народных проверок, Greenpeace составит список из самых распространенных пластиковых загрязнителей и направит его профильным министерствам и ведомствам. Этот список может стать основой перечня одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России", - рассказали организаторы.