В подтопленном Тулунском районе не зафиксировали вспышек заболеваний у скота

ТАСС, 18 июля. Сотрудники ветеринарно-подвижной группы Центрального военного округа не зафиксировали вспышек заболеваний у домашних животных и скота в пострадавшем от паводков Иулунском районе Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"За время введения ЧС на территории Тулунского района вспышек эпизоотических заболеваний не было. Мы тесно сотрудничаем с государственной ветеринарной службой Иркутской области и Тулунского района", - приводит пресс-служба слова ведущего ветеринарного врача округа Андрея Берсенева.

Специалистами ветеринарно-подвижной группы были организованы пункты временной передержки домашних животных и скота, где за ними ведется необходимый контроль и уход, после чего здоровые животные передаются населению.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду и так далее. Всего в этих работах задействовано более тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты не обнаружили возбудителей инфекций в пробах воды и почвы в районах Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста. На данный момент остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 44 жилых дома с населением 110 человек, в том числе 22 ребенка.