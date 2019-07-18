Власти Иркутской области предоставят жилье пострадавшей от паводка матери-одиночке

По данным Заксобрания региона, женщина является инвалидном третьей группы и стоит в очереди на жилье под номером 2900. Она жаловалась, что у нее с 9-месячной дочерью нет собственной квартиры, ранее они проживали у друзей, которые в результате наводнения остались без жилья. Просьба о помощи поступила в областной парламент, по инициативе его председателя Сергея Сокола направлена региональным властям и в прокуратуру области.

ИРКУТСК, 18 июля. Власти Иркутской области решат жилищный вопрос матери-одиночки, которая ранее обратилась за помощью областной парламент, сообщается на портале правительства Иркутской области.

"Сироте и матери-одиночке Надежде Ерофеевой из Тулуна будет предоставлено собственное жилье", - говорится в сообщении. Отмечается, что о ситуации доложили губернатору области Сергею Левченко.

Сейчас женщина с дочерью находится в санатории "Братское взморье", где организован пункт долговременного пребывания для пострадавших от наводнения. Семье предоставлена отдельная комната.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.