Ростех примет участие в развитии научно-образовательного центра "Кузбасс"

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области и руководство госкорпорации "Ростех" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения передовых технологий, цифровизации региональной инфраструктуры и развития инновационной деятельности, одним из главных совместных проектов станет развитие научно-образовательного центра "Кузбасс". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Ростеха.

"Соглашение было подписано 17 июля в Москве генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. <…> Одним из ключевых совместных проектов станет развитие научно-образовательного центра "Кузбасс", который в перспективе должен стать ведущим центром международных технологий по добыче, обогащению и транспортировке угля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кемеровская область и Ростех планируют развивать сотрудничество в сфере внедрения передовых технологий, цифровизации региональной инфраструктуры и развития инновационной деятельности. Стороны также договорились о совместной реализации ИТ-проектов на территориях опережающего социально-экономического развития региона. Подписанное соглашение предусматривает и сотрудничество по повышению энергоэффективности, комфортности и безопасности городской среды.

"Промышленность Кузбасса сейчас интенсивно модернизируется, особый приоритет отдан развитию высокотехнологичных производств, <…>. Ростех <…> готов к сотрудничеству с Кемеровской областью по целому ряду направлений, в том числе в проектах внедрения новейших технологий, цифровизации и создания нового технологического уклада на предприятиях региона", - цитирует пресс-служба Чемезова.

Госкорпорация "Ростех" объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах России. Ключевые направления деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация.