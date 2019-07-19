Иркутские власти обещают, что школы в Нижнеудинске начнут учебный год вовремя

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Восстановительные работы проведут в школах Нижнеудинска (Иркутская область), пострадавших от паводка, они начнут учебный год вовремя. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении правительства области.
Наиболее пострадали от паводка школы № 2 и 10, а также три детских сада. В пятницу в них побывала министр просвещения России Ольга Васильева, которая находится с рабочим визитом в Нижнеудинске.
"Школа № 10 и детский сад № 12 до паводка находились на плановом капитальном ремонте. Часть выполненных работ была уничтожена во время наводнения. После осмотра зданий было принято решение провести восстановительные работы. Учебный год в школах начнется вовремя", - говорится в сообщении. Капремонт детсада № 12 завершится к 1 ноября 2019 г.
Здание детского сада № 3, наиболее пострадавшего от паводка, подлежит сносу. 108 воспитанников детсада распределены по другим дошкольным учреждениям города.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.