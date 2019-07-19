Иркутские власти обещают, что школы в Нижнеудинске начнут учебный год вовремя

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Восстановительные работы проведут в школах Нижнеудинска (Иркутская область), пострадавших от паводка, они начнут учебный год вовремя. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении правительства области.

Наиболее пострадали от паводка школы № 2 и 10, а также три детских сада. В пятницу в них побывала министр просвещения России Ольга Васильева, которая находится с рабочим визитом в Нижнеудинске.