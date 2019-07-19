Наводнение в Иркутской области негативно сказалось на поставках угля из Кузбасса на восток

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Поставки угля из Кемеровской области в восточном направлении значительно снизились в июне 2019 года из-за ремонтной программы РЖД и наводнения в Иркутской области. Об этом в пятницу журналистам рассказал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

"Сегодня у нас по вывозу на восток очень серьезный провал по июню. Это связано с тем, что РЖД проводит ремонтные работы на своих путях. И эта трагедия с подтоплением в Иркутской области тоже повлияла на объемы перевозок", - сказал Панов.

По его словам, в целом за первое полугодие 2019 года объемы поставок кузбасского угля в восточном направлении снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Тем не менее РЖД дает нам гарантию, что до конца года они ситуацию выровняют и дадут плюс 3% на Дальний Восток по отношению к 2018 году", - сказал заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что в связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса временно приостановили угледобычу. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.