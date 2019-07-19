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Перед Универсиадой в Красноярске было заблокировано 83 экстремистских материала

Во время Универсиады военные контрразведчики также пресекли попытку спровоцировать конфликт жителя Канска с военнослужащими, сообщили в УФСБ по Центральному военному округу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Военные контрразведчики выявили и заблокировали доступ к 83 экстремистским материалам перед зимней Универсиадой, которая проходила в Красноярске в марте этого года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой УФСБ по Центральному военному округу.

"В результате информирования управления Роскомнадзора по Красноярскому краю был заблокирован доступ к 83 видео- и аудиоконтентам, включенным в федеральный список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что житель Красноярска на личной странице в "ВКонтакте" размещал ряд материалов, содержащих призывы к насильственным действиям в отношении граждан неславянских национальностей. Он входил в сообщество, участники которого специализируются на проведении конфликтов между спортивными фанатами.

"Также за время Универсиады военными контрразведчиками была пресечена попытка спровоцировать конфликт жителя Канска с военнослужащими путем демонстрации транспаранта в поддержку лидера организации "Народное ополчение Минина и Пожарского" (признанное решением суда террористической организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена - прим. ТАСС) Владимира Квачкова. Целью запрещенной организации являлась подготовка действий, направленных на захват власти", - сообщает пресс-служба управления.

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