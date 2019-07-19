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Все задержанные по метеоусловиям авиарейсы прибыли в Томск

Прилет самолетов авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа" и Utair был задержан на несколько часов

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа" и Utair из Москвы и Красноярска, прилет которых в Томск по метеоусловиям был задержан на несколько часов утром в пятницу, прибыли в город. Об этом сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

"Все задержанные рейсы прилетели в Томск", - сказал он, добавив, что самолеты уже начали вылеты по обратным маршрутам. Всего их вылета ожидали более 800 человек.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу шесть воздушных бортов из Москвы и Красноярска в Томск были задержаны по метеоусловиям.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, задерживались рейсы из Москвы "У6 11" ("Уральские авиалинии", задержка 3,5 часа), " S7 811" (S7, задержка более четырех часов), а также SU 1530 и SU 1536 ("Аэрофлот", более трех часов) и "ДР 463" ("Победа", порядка двух часов задержки) из Москвы и рейс из Красноярска авиакомпании Utair .

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