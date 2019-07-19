В Новосибирске против директора УК "Сибирский гурман" возбудили дело о неуплате налогов

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело из-за неуплаты налогов в особо крупном размере в Новосибирске возбудили в отношении директора управляющей компании (УК) "Сибирский гурман", занимающейся производством замороженных полуфабрикатов, сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст.199 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что с января 2014 года по март 2016 года генеральный директор управляющей компании предприятия и его сообщники уклонялись от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль.

"В настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании", - уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось что в пятницу утром на территории предприятия "Сибирский гурман" полиция проводила оперативно-разыскные мероприятия.

Компания работает с 1995 года.