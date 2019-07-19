Крупный торговый центр в Кемерове закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова по требованию прокуратуры приостановил работу крупного торгового комплекса "Я" на неопределенный срок из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

"Поступил исполнительный лист сегодня [на приостановление эксплуатации здания ТЦ "Я" в Кемерове] до устранения нарушений из-за нарушений законодательства о пожарной безопасности. На исполнительные действия выехали более 30 приставов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято судом по результатам рассмотрения гражданского иска районной прокуратуры к собственникам здания торгового центра - компании "Скиф", в котором надзорный орган в судебном порядке пытался обязать предпринимателей устранить нарушения в соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности.

ТЦ "Я" площадью около 25 тыс. кв метров является одним из самых крупных торговых объектов в городе Кемерово после ТЦ "Лапландия", который с апреля также закрыт по решению суда из-за строительных нарушений в конструкции здания.