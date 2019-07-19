В Новосибирске началась реконструкция привокзальной площади аэропорта Толмачево

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Реконструкция привокзальной площади Международного аэропорта Толмачево им. Покрышкина началась в Новосибирске, несмотря на то, что в городе уже неделю идут сильные дожди. Работы будут выполнены в срок, заявили ТАСС в нижегородской строительной компании "Лимакмаращстрой", которая получила контракт на этот объект.

"Сложно все-таки копать при таких погодных условиях, но нет, справляемся, техника работает. Мы не приостанавливаем работы", - сказали в компании, отметив, что работы будут выполнены в сроки, несмотря на непогоду. Завершить реконструкцию привокзальной площади ООО "ЛМС" должно до конца 2019 года.

По информации пресс-службы аэропорта Толмачево, конкурс на работы ООО "ЛМС" выиграло в июне 2019 года, стоимость контракта - 1,1 млрд рублей. "Подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса аэропорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево пройдет в два этапа. Первый, основной, завершится до 2022 года и позволит увеличить поток пассажиров до 10 миллионов в год, остальные работы закончат к 2025 году. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов составит более 100 тыс. кв. метров.

ООО "ЛМС" - строительная компания, ранее работавшая с такими объектами, как международный аэропортовый комплекс "Платов" в Ростове-на-Дону, терминал в международном аэропорту Волгограда с площадью застройки 9000 квадратных метров. Сейчас компания также занимается строительством международных аэропортов в Челябинске и Хабаровске.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров.