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В Туве восстановлено сообщение с селом, отрезанным от большой земли из-за паводка

В Роспотребнадзоре республики сообщили, что в источниках водоснабжения села Хондергей началась дезинфекция

ТАСС, 19 июля. Дорога к поселку Хондергей Дзун-Хемчикского района Республики Тывы, в которой с 17 июля из-за повышения уровня воды в реках после сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации, восстановлена. Вода ушла с подтопленных придомовых территорий, сообщается в пятницу на сайте республиканского МЧС.

"В поселке Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы вода ушла, подтопленных придомовых территорий нет. В размытой части подъездной дороги к селу дорожными службами проведены аварийно-восстановительные работы, дорога восстановлена и находится в проезжем состоянии", - говорится в сообщении. Спасатели МЧС вернулись к месту дислокации в Кызыл.

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Как уточнили в Роспотребнадзоре республики, в селе Хондергей началась дезинфекция воды в источниках водоснабжения.

"Исследования почвы в зоне затопления показали необходимость проведения дезинфекции в трех точках контроля - на территории школы и двух придомовых территориях. <…> всего подлежит дезинфекции 20 источников нецентрализованного водоснабжения", - сообщили в Роспотребнадзоре республики. Также проведут дезинфекцию отхожих мест и выгребных ям.

Обращений по поводу инфекционных заболеваний с момента начала паводка не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что паводок подтопил 80 домов в поселке Хондергей, 23 человека (пять взрослых и 18 детей) отправились в пункты временного размещения, автомобильное сообщение отсутствовало из-за размытой дороги. После небольшого спада воды подтопленными оставались 77 дворов.

Село Хондергей находится у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей. Расстояние до Кызыла составляет 207 км, а до районного центра (города Чадан) - 18 км. В селе живет почти 1 тыс. человек.

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РоссияИркутская область
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