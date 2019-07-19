Омский регоператор освободил от платы за вывоз мусора участников ВОВ и вдов фронтовиков

ОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Региональный оператор Омской области по обращению с твердыми коммунальными отходом (ТКО) - компания "Магнит" - не будет начислять участникам Великой Отечественной войны и вдовам фронтовиков плату за вывоз мусора. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба компания.

"Компания "Магнит" полностью отменила плату за коммунальную услугу "обращение с ТКО" для участников Великой Отечественной войны и вдов фронтовиков. Компания добровольно берет на себя повышенные социальные обязательства. Расходы по обслуживанию граждан, в отношении которых принято решение отменить плату за коммунальную услугу, не возмещаются за счет субсидий или каких-либо дотаций. Региональный оператор несет их за счет собственных средств", - пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что квитанции без начисления платы за вывоз мусора (эта услуга ЖКХ выставляется в квитанциях "Омской энергосбытовой компании" вместе с платой за электроснабжение - прим. ТАСС) поступят уже в августе.

Пресс-секретарь Министерства труда и социального развития Омской области Анастасия Лаврова рассказала ТАСС, что в Омской области проживают 642 участника ВОВ и 3541 вдовы фронтовиков. Исходя из тарифа за вывоз мусора, который составляет 127,25 руб. с человека для жителей Омска и от 116,21 до 132,26 руб. для жителей сельских районов, оператор будет не дополучать около 500 тыс. рублей ежемесячно.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.