В Иркутской области создадут фонд для достройки проблемных объектов долевого строительства

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области обсудили создание фонда по завершению строительства долгостроев в регионе, сообщается в пятницу на сайте областного парламента.

"С 10 июля вступают в силу изменения федерального законодательства, регламентирующие создание субъектами РФ специальных фондов, на которые возлагается обязанность достроить незавершенные объекты. Капитализация таких фондов, работающих в форме некоммерческих организаций, будет осуществляться за счет региональных бюджетов", - говорится в сообщении.

Также депутаты считают, что необходимо решать проблемы всех обманутых дольщиков области одновременно, иначе проблема не будет решена к 2020 году. "По имеющейся информации, в нашей области более 600 обманутых дольщиков. <…> В этом году областной Минстрой заявил, что планирует восстановить права около 300 человек. Это крайне мало, и у меня есть сомнения в том, что с такими темпами проблема будет решена к 2020 году, как этого требует президент страны. Всем обманутым дольщикам необходимо помогать сейчас ", - цитируют в сообщении Сергея Сокола, председателя областного парламента.

Также областные депутаты подняли проблему людей, купивших жилье в многоквартирных домах, впоследствии отнесенных к самовольным постройкам, которые формально не относятся к обманутым дольщикам.