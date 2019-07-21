Число пропавших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до восьми

ТАСС, 21 июля. Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области возросло до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее спасатели сообщали о семи пропавших.

"По состоянию на 07:00 (03:00 мск) 21 июля 2019 года обнаружены погибшими 25 человек. Числятся без вести пропавшими восемь человек. Проводятся разыскные мероприятия", - рассказали в ведомстве.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.