Районы Иркутской области затянуло дымом от лесных пожаров

ТАСС, 21 июля. Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась до 217 тыс. га. Дым от горящих лесов накрыл пять районов, по прогнозам, в зону задымления могут попасть еще три территории, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров. Общая площадь горящих лесов составляет 217 тыс. 418 гектаров. Угрозы для населенных пунктов нет, однако задымление от природных пожаров накрыло Братский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Усть-Кутский районы. По прогнозам, в область задымления могут попасть также Тайшетский, Катангский и Киренский районы", - сообщили в ведомстве.

Тушение пожаров осуществляется силами лесоохраны. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятным метеопрогнозом и ростом природных пожаров.