МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вакцинация населения в зоне паводка в Иркутской области завершена и охватила более 47,5 тыс. человек, которые привиты от вирусного гепатита, тифа и дизентерии. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Фагирование (профилактика инфекций с помощью препаратов-бактериофагов) и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены. На 20.07.2019 привито из числа групп риска против вирусного гепатита А - 47595 человек, против брюшного тифа - 2018 человек, против дизентерии Зонне - 3413, охвачено фагированием - 17360 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях спокойная, вспышек заболеваний не зафиксировано. В зоне ЧС работают 15 мобильных бригад Роспотребнадзора, ведется постоянный контроль за качеством питьевой воды.

Всего с начала паводка помощь врачей потребовалась 4 тыс. 630 пострадавшим, 763 госпитализированы, в том числе 164 ребенка.