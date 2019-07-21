В иркутские суды подали 2,2 тыс. исков о признании факта проживания в домах в зоне паводка

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Суды Иркутской области приняли более 2,2 тыс. исков об установлении факта проживания в пострадавшем от паводка жилье, почти 1,9 тыс. из них уже рассмотрены. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава региона Сергей Левченко.

"Таких исков 2226 в суде. Из них 1,87 тыс. рассмотрено, и в большинстве случаев судом признано, что они [пострадавшие от паводка] реально там жили", - сказал Левченко.

Он также заявил, что власти примут меры к сдерживанию роста цен на недвижимость в Тулуне и других пострадавших от паводка муниципалитетах.

"Мы начали работать с налоговой службой, прокуратурой, другими организациями. Я думаю, что воззовем к совести тех людей, которые хотят на беде нажиться", - сказал губернатор.

По его словам, цены на жилье сильно выросли в Тулуне и других пострадавших районах. Ранее об этом рассказывали сами жители Тулуна: по их словам, если до паводка однокомнатная квартира в городе стоила 800 тыс. рублей, то сейчас - уже 1,2 млн рублей.

Санаторий для размещения пострадавших

Власти Иркутской области решили приобрести санаторий в Саянске для размещения там пострадавших от паводка семей на время строительства для них нового жилья.

"Я принял решение купить санаторий в Саянске у [строительной компании] "Востокстрой". Мы уже сейчас пользуемся этим санаторием, там несколько семей размещены, с 1 августа там могут [быть] размещены до 200 человек", - сказал Левченко.

Он не уточнил, на какие средства будет приобретен санаторий и во сколько оценивается его покупка.

По словам губернатора, также проведено обследование одного из общежитий Тулуна, где можно временно разместить людей. "Постараемся в ближайшее время сделать капитальный ремонт [в нем]", - отметил Левченко.

В августе еще порядка 200 пострадавших будут размещены в частном санатории в Братске, около 500 человек планируется временно заселить в санаторий и общежитие в Нижнеудинске. Людей полностью обеспечат горячим питанием и питьевой водой.

Разрушенные дамбы восстановят к осени

Левченко также сообщил, что разрушенные дамбы должны быть восстановлены к осени этого года, стоимость этих работ оценивается в 1,3 млрд рублей.

"В восьми районах располагается 26 защитных сооружений, наша задача их восстановить до осенних дождей. Работа эта очень большая. Их общая стоимость восстановления - порядка 1,3 млрд рублей, это мы должны до осенних паводков сделать", - сказал он.

Он отметил, что над проектами по восстановлению дамб совместно работают муниципалитеты, региональное министерство природных ресурсов, а также представители Минстроя РФ.

В новость внесены изменения (08:01 мск) - добавлены подробности.