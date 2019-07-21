В Омске зафиксировано превышение ПДК нескольких вредных веществ

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска выявил в атмосфере города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) четырех вредных веществ. Как сообщается в воскресенье на сайте правительства Омской области, источником загрязнения стал местный завод.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"20 июля с 22:00 на горячую линию Министерства природных ресурсов и экологии Омской области начали поступать массовые жалобы на запах из Советского и Кировского округов. По результатам замеров с подветренной стороны ООО ПК "ХимПром" зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода (1,03 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), сероуглерода (6,33 ПДК), этилбензола (1,45 ПДК). По факту незаконных выбросов материалы переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что завод и ранее нарушал природоохранное законодательство. "В августе прошлого года департамент Росприроднадзора по СФО провел внеплановую проверку ООО ПК "ХимПром", в ходе которой выяснилось, что предприятие осуществляет ненормированные выбросы загрязняющих веществ. По итогам проверки к административной ответственности привлекли юридическое лицо и директора предприятия, были выданы предписания об устранении нарушений природоохранных требований", - отметили в пресс-службе. В ходе повторной проверки в августе-сентябре 2018 года было установлено, что завод нарушения не устранил. Предприятие оштрафовали на 10 тыс. рублей.

В феврале-марте 2019 года во время проверки вновь было установлено, что предприятие загрязняет воздух. "Зафиксированы ненормированные выбросы бензола, толуола, этилбензола, формальдегида, ацетона, изопропилового спирта, пропилового спирта, изопропиленбензола, фенола. "ХимПром" оштрафован на 100 тыс. рублей. По решениям Ленинского райсуда г. Омска и Омского областного суда деятельность ООО ПК "Химпром"была признана незаконной и приостановлена", - говорится в сообщении.

Однако руководство компании зарегистрировало новое юридическое лицо, которому было отказано в получении разрешения на выбросы. "Можно предположить, что предприятие под новым названием продолжило работу. Теперь эта деятельность станет предметом рассмотрения правоохранительных органов", - подытожили в пресс-службе.