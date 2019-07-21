Единовременные выплаты не получили еще 2 тыс. жителей пострадавшего от паводка Тулуна

ТАСС, 21 июля. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей необходимо выплатить еще 2 тыс. пострадавших от паводка жителей иркутского города Тулуна. Об этом сообщил мэр Тулуна Юрий Карих на видеозаписи, опубликованной в воскресенье на официальной странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

"[На получение единовременной] выплаты по 10 тыс. рублей у нас заявлено было 12 тыс. 623 человека, из них получили эти выплаты 10 тыс. 544 человека. Две тысячи заявлений еще находятся в обработке", - сказал Карих.

Мэр города пояснил, что большая часть из тех, кому еще не осуществлены выплаты, не были официально зарегистрированы в зоне паводка и доказывали свое право на получение денежных средств через суд. "Очень много идет судебных решений, которые еще в стадии исков. [В настоящий момент] 1055 исков подано, 936 [исков] судами рассмотрено, из которых 931 иск рассмотрен положительно. Люди решения судов принесли, в списки их включили, сейчас происходит согласование, в ближайшее время, я надеюсь, люди получат [единовременные выплаты]", - добавил он.

По данным мэрии Тулуна, компенсации за частичную потерю имущества в размере 50 тыс. рублей в настоящий момент выплачены 188 из 201 заявителей. Компенсации за полную утрату имущества в размере 100 тыс. рублей, по словам Кариха, выплачены 6 тыс. 924 пострадавшим из 7 тыс. 742 человек, которые подали заявление на получение таких выплат.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе визита в Иркутскую область назвал ликвидацию последствий наводнения неудовлетворительной и дал ряд поручений представителям федеральной и местной власти. В частности, он поручил в самые короткие сроки разобраться с выплатой денежных средств пострадавшим. После чего губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил о том, что единовременная материальная помощь выплачена уже 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.