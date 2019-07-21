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Один человек пострадал в результате взрыва газа в гаражном кооперативе в Омске

Его госпитализировали с ожогами 50% поверхности тела

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Баллон с бытовым газом взорвался в воскресенье в гаражном кооперативе в Омске. В результате инцидента с тяжелыми ожогами госпитализирован мужчина, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Омской области.

"В гаражном боксе хранился баллон бытового газа, он, возможно, немного "травил" (был не герметичен). [Когда] пришел хозяин гаража и включил свет, получилась искра от электричества. В результате произошло вспыхивание газовоздушной смеси и хлопок", - рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, пострадавший госпитализирован с ожогами 50% поверхности тела. В результате взрыва газового баллона также полностью разрушен гаражный бокс и два соседних гаража, поврежден один автомобиль.

По данным регионального управления МЧС, общая площадь разрушений составила около 50 кв. м. В ликвидации последствий взрыва принимали участи 15 сотрудников ведомства и пять единиц спецтехники.

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