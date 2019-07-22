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Паводок в Иркутской области

Иркутская полиция восстановила паспорта всем обратившимся жителям подтопленных районов

Всего было выдано около 1 тыс. новых паспортов

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области выдали паспорта и другие документы всем обратившимся жителям пострадавших от паводка районов. Всего было выдано около 1 тыс. новых паспортов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"На сегодняшний день все граждане, обратившиеся в органы внутренних дел с сообщением об утрате в результате наводнения, получили новые документы. Пострадавшим выдано 1005 паспортов, 62 водительских удостоверения и 50 паспортов транспортных средств", - говорится в сообщении.

В зоне паводка было организовано девять пунктов выдачи документов. Заявления круглосуточно принимали в пунктах временного размещения, больницах и других учреждениях. Маломобильных граждан сотрудники полиции посещали по месту пребывания.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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