Иркутская полиция восстановила паспорта всем обратившимся жителям подтопленных районов

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области выдали паспорта и другие документы всем обратившимся жителям пострадавших от паводка районов. Всего было выдано около 1 тыс. новых паспортов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"На сегодняшний день все граждане, обратившиеся в органы внутренних дел с сообщением об утрате в результате наводнения, получили новые документы. Пострадавшим выдано 1005 паспортов, 62 водительских удостоверения и 50 паспортов транспортных средств", - говорится в сообщении.

В зоне паводка было организовано девять пунктов выдачи документов. Заявления круглосуточно принимали в пунктах временного размещения, больницах и других учреждениях. Маломобильных граждан сотрудники полиции посещали по месту пребывания.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.