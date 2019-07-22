Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реках Забайкалья после сильных дождей

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Уровень воды в ближайшие двое суток будет расти в реках северо-восточных районов Забайкальского края, где с 19 по 21 июля прошли сильные дожди. Об этом сообщается в понедельник на сайте Читинского гидрометцентра.

Погода в Забайкальском крае с 19 по 21 июля находилась под влиянием пришедшего из Монголии циклона: в регионе прошли сильные дожди, уровень воды в реках начал расти.

"В ближайшие двое суток на реках Могочинского и Тунгиро-Олекминского районов (на северо-востоке Забайкалья) рост уровней сохранится, слой воды на пойме увеличится. В течение предстоящей недели водность рек края будет поддерживаться дождями, подъем уровней воды продолжится", - говорится в сообщении.

Самые сильные дожди были зарегистрированы в поселке Шелопугино, где 20 июля за восемь часов выпало 68 мм осадков, а также в поселке Амазар - там за 12 часов выпало 58 мм. Всего же в Амазаре за три прошедших дня выпало 163 мм осадков - это полторы месячные нормы.

Уровень воды в реке Амур у села Покровка и на малых реках Могочинского и Тунгиро-Олекминского районов повысился из-за дождей на 104-290 см, а в реке Амазар возле одноименной станции - на 544 см. Поймы рек подтоплены возле города Могоча, поселка Амазар и села Тупик.