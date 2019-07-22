Мэрия Кемерова через суд добивается закрытия одного из крупнейших ТЦ в городе

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Мэрия Кемерова обратилась с иском в суд к владельцу одного из крупнейших в городе торговых центров - ТЦ "Радуга", в котором требует его закрытия в связи с нарушением требований пожарной безопасности в здании. Об этом говорится в материалах электронной картотеки дел арбитражного суда Кемеровской области.

"Администрация города Кемерово обратилась в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Кузбасс-3" (владелец ТЦ "Радуга" - прим. ТАСС) о запрете эксплуатации здания и устранении нарушения пожарной безопасности", - говорится в материалах дела.

Заседание по делу назначено на 3 сентября. Судом в региональное управление МЧС направлено требование о предоставлении пояснений о возможных последствиях неустранения выявленных нарушений пожарной безопасности.

В настоящее время в Кемерове в судебном порядке остановлена работа трех крупных ТЦ из-за нарушений требований безопасности. С апреля в городе не работает крупнейший ТЦ "Лапландия" площадью 68,5 тыс. кв. метров. В минувшую пятницу судебные приставы приостановили работу еще одного торгового комплекса - "Я" - площадью 25 тыс. кв. метров. С апреля 2018 года в ходе масштабных проверок после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" принято решение о закрытии ТЦ "Аврора", который не работает уже более года.

Торговый центр "Радуга" в Кемерове был построен в 2011 году и на сегодня является одним из наиболее крупных торгово-развлекательных комплексов в городе. Общая площадь ТЦ составляет свыше 28 тыс. квадратов, на двух этажах расположены магазины, кафе и детский игровой центр. Посещаемость торгового центра, согласно данным, представленным на официальном сайте, составляет более 390 тыс. человек в месяц.