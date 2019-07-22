Новосибирский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов в мэры города, в том числе Локотя

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов в мэры Новосибирска 10 человек из 20-ти, подавших документы. Регистрация всех кандидатов закончится 26 июля, сообщила в понедельник ТАСС председатель новосибирского горизбиркома Тамара Краткая.

В настоящее время в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы депутаты городского совета Наталья Пинус и Евгений Лебедев, бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой, глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев, заместителя директора МКУ "Управление гражданской защиты города Бердска" Александр Трушакин, предприниматель Сергей Проничев и телеведущая Юлия Сапина.

Еще 10 человек, в том числе три самовыдвиженца ожидают решения. Как уточнили ТАСС в избиркоме, документы подали все партийные и двое самовыдвиженцев, при этом один из самовыдвиженцев "не принес подписи". Регистрация последних кандидатов закончится 26 июля.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска уже пять лет после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова. В апреле 2019 года президиум ЦК КПРФ поддержал Локотя в качестве кандидата на выборах главы города осенью 2019 года.