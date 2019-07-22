В Тулуне после паводка остаются подтопленными десять домов

"МЧС России освободило еще 6 домов от воды в низменной части города Тулун. Осталось освободить еще 10 домов и один участок автомобильной дороги", - сказали в министерстве.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Десять домов и один участок автомобильной дороги остаются подтопленными в Тулуне в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В зоне подтопления не прекращаются работы по откачке воды и очистке подворьев. "За сутки освобождены еще 152 подворья и вывезено почти 20 тыс. кубометров мусора с 18 улиц", - сообщили в МЧС.

Кроме того, местным жителям продолжают оказывать адресную помощь, раздают бутилированную воду и продукты питания. По данным МЧС, продолжается выделение средств гражданам. "На данный момент до 54,858 тыс. граждан доведено 1 млрд 804 млн 588 тыс. 520 рублей", - отметили в министерстве.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.