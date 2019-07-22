Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза до 680 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 679,6 тыс. га леса горит на территории Красноярского края, сообщается в оперативной сводке регионального Лесопожарного центра в понедельник.

По данным центра, в воскресенье в 11:00 (7:00 мск) зафиксировано возгорание на площади 458,1 тыс. га. Таким образом, площадь пожаров за сутки выросла почти в 1,5 раза. На территории региона продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

"По оперативной информации на 12:00 (8:00 мск), 22 июля на территории края действует лесных пожаров - 99, на общей площади - 679 600 га", - говорится в документе.

Основная часть пожаров приходится на зону контроля - труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. Там горит 671,6 тыс. га. По данным Минлесхоза, угрозы населенным пунктам нет.

По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.