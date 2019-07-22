Учения более 5 тысяч разведчиков начались в семи регионах России и в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Более пяти тысяч военнослужащих разведывательных подразделений Центрального военного округа начали учения в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"В практических действиях принимают участие подразделения соединений и частей, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, а также в Туве и в Республике Таджикистан. Всего задействовано более пяти тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе учений, которые завершатся 26 июля, будут отработаны вопросы по получению информации о местах расположения условного противника. "Также разведчики отработают вопросы организации и проведения разведывательных засад, налетов, действий в разведывательном дозоре, приемов маскировки, бесшумного передвижения на местности и других специальных задач", - уточнили в округе.

В специальных учениях на территории регионов РФ, поясняется в сообщении, задействовано более 800 единиц вооружения военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.