Кузбасс снизил добычу угля из-за падения мировых цен и проблем с транспортировкой

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса по итогам шести месяцев 2019 года снизили добычу угля энергетических марок почти на 7% - до 82,8 млн тонн. Об этом журналистам сообщили в понедельник в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

"За шесть месяцев 2019 года добыто 82,8 млн тонн энергетических марок. За январь - июнь 2018 года - 88,9 млн тонн", - сказали в департаменте.

Таким образом, в годовом исчислении добыча сократилась на 6,8%. Наиболее существенное снижение произошло в июне текущего года - в среднем почти на 20%, а на шахтах, которые ведут подземную добычу, объемы добытого угля за месяц упали почти на 45%.

"Добыча энергетических марок угля в июне 2019 года снизилась до 13 млн тонн, или на 19,8% (июнь 2018 года - 16,2 млн тонн). Открытым способом [на разрезах] добыто 11 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года (июнь 2018 года - 11,6 млн тонн). Добыча энергетических марок угля подземным способом также снизилась и составила по итогам июня 2019 года - 2,1 млн тонн, это на 44,7% меньше, чем в прошлом году (июнь 2018 года - 3,8 млн тонн)", - привели данные статистики в департаменте.

В Кузбассе сегодня добывается 60% всего российского угля, на территории региона действуют порядка 150 предприятий угольной промышленности - это шахты, разрезы и обогатительные фабрики. В начале июня некоторые из них сообщили о временной приостановке добычи энергетического угля из-за падения цен на мировых рынках. Во внеочередные отпуска отправлены порядка двух тысяч шахтеров. Ситуация осложняется также и проблемами с транспортировкой полезного ископаемого в восточном направлении из-за ремонтной программы путей РЖД.

ОАО "Российские железные дороги" с 16 июля на два месяца отменили экспортную надбавку для кузбасских угольных компаний на транспортировку угля в направлении южных портов в альтернативу перегруженному восточному направлению, скидка составит порядка 8%.