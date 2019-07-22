Для предприятий Кемерова из-за мглы продлили ограничение по выбросам в атмосферу

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Гидрометцентр Кузбасса продлил ограничение по выбросам в атмосферу для промышленных предприятий Кемерова из-за задымленности в воздухе, которая вызвана пожарами в Красноярском крае. Решение об отмене ограничительных мер будет принято, как только установятся благоприятные метеоусловия, сообщили ТАСС в понедельник в отделе гидрометобеспечения Кемеровского Гидрометцентра.
"Режим по ограничению выбросов для предприятий города Кемерово продлен до тех пор, пока метеоусловия не станут более благоприятными, мгла еще не ушла", - сказали синоптики.
Гидрометцентр Кузбасса в воскресенье обязал промышленные предприятия Кемерова ограничить выбросы в атмосферу до 15:00 (11:00 мск) понедельника. Ограничение было связано с ухудшение видимости из-за дымки и мглы, которые вызваны продолжающимися лесными пожарами в Красноярском крае.
По информации Кемеровского Гидрометцентра, слабый северный ветер и отсутствие осадков не способствуют рассеиванию загрязнения в воздухе. Ожидается, что во вторник ветер на территории Кузбасса сменит свое направление на юго-восточное, местами возможны небольшие дожди.
На территории Красноярского края горит порядка 679,6 тыс. га леса. В регионе действует режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. По данным Минлесхоза, угрозы населенным пунктам нет. По информации пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.