Для предприятий Кемерова из-за мглы продлили ограничение по выбросам в атмосферу

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Гидрометцентр Кузбасса продлил ограничение по выбросам в атмосферу для промышленных предприятий Кемерова из-за задымленности в воздухе, которая вызвана пожарами в Красноярском крае. Решение об отмене ограничительных мер будет принято, как только установятся благоприятные метеоусловия, сообщили ТАСС в понедельник в отделе гидрометобеспечения Кемеровского Гидрометцентра.

"Режим по ограничению выбросов для предприятий города Кемерово продлен до тех пор, пока метеоусловия не станут более благоприятными, мгла еще не ушла", - сказали синоптики.