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Лесные пожары в России

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае достиг Омской области

В Красноярском крае, по информации Лесопожарного центра на 17:00 местного времени 22 июля, зафиксировано 107 лесных пожаров на общей площади 693,046 тыс. га
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Дымку, которая окутала в понедельник утром восточные районы самого западного региона Сибири - Омской области и сам Омск, принес ветер из Красноярского края, где горит более 693 тыс. га лесов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Небольшая дымка, которая наблюдается в Омске и некоторых районах области - следствие лесных пожаров в Красноярском крае. Угрозы для жизни и здоровья населения нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительному прогнозу Среднесибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымление может продержаться в регионе до 24 июля. В самой Омской области действующих лесных пожаров не зафиксировано.

По информации Лесопожарного центра на 17:00 (13:00 мск) 22 июля, на территории Красноярского края зафиксировано 107 лесных пожаров на общей площади 693,046 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет, в тушении пожаров принимают участие 325 человек, задействовано 8 единиц техники.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский крайОмская область
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