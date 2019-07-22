В Чунском районе Иркутской области после паводка началось нашествие змей

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Жители Чунского района Иркутской области отмечают нашествие змей после паводка. При этом запас противоядия от укуса составляет всего пять доз, сообщается на сайте муниципальной администрации.

"Большая вода, кроме видимых разрушений, принесла с собой еще одно очень неприятное последствие: нашествие змей. Сообщения от жителей поселений, расположенных на берегу реки, стали поступать сразу после того, как вода пошла на убыль. <…> В соцсетях также встречаются сообщения о появлении змей на подворьях и улицах частного жилого сектора подтопленных поселений. У кого-то змея укусила собаку, кто-то убил гадюку лопатой. <…> Поэтому опасность укуса вовсе не исключена. На этот случай в районе есть запас антидота - противоядия, всего пять доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что змей, скорее всего, привлекает повышенная влажность земли. На территории района распространены два вида змей: гадюка и уж. После паводка "выходить" к людям стали гадюки. Местные власти распространили среди населения информацию о том, как вести себя при встрече со змеей.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.