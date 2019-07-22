Новосибирский Биотехнопарк более чем вдвое увеличит площади для резидентов

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Новосибирский Биотехнопарк, расположенный в наукограде Кольцово, планирует увеличить с 20 до почти 50 га площади для резидентов, подготовку новой площадки управляющая компания проекта рассчитывает завершить к лету 2020 года. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета директоров Биотехнопарка Глеб Поповцев.

"Мы начинаем работу над второй площадкой, потому что первая у нас полностью заполнена. Подана заявка на формирование второй площадки, а также разрабатывается концепция развития Биотехнопарка", - сказал Поповцев.

Он отметил, что предварительные договоренности о заходе на новую площадку есть с тремя компаниями, которые могут занять до 70% вновь вводимой территории. Соглашения с потенциальными резидентами управляющая компания Биотехнопарка планирует подписать на форуме "Технопром", который пройдет в Новосибирске с 18 по 20 сентября. Называть компании Глеб Поповцев не стал, но отметил, что один из потенциальных резидентов - российско-китайский проект по производству фармпрепаратов.

Генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов сообщил ТАСС, что в настоящее время руководство проекта прорабатывает вопрос освоения площадки в 28 га. Он добавил, что руководство организации ведет переговоры с Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области, новая площадка будет расположена в пределах двух километров от первой очереди проекта. Вторую очередь планирует развивать действующая управляющая компания Биотехнопарка.

"Площадка будет с подведением всех коммуникаций. Мы сейчас рассчитываем стоимость подведения коммуникаций и развития всей необходимой инфраструктуры. Сроки ввода второй очереди Биотехнопарка будут зависеть от экономики, но мы хотим, чтобы к лету 2020 года вторая площадка была готова", - уточнил Иванов. Он добавил, что первая очередь Биотехнопарка имеет площадь порядка 20 га, на ней работают четыре якорных резидента - компании "Ангиолайн", "Катрен", "СФМ-Фарм" и "Фармогель".

Увеличение территории Биотехнопарка - один из этапов по выходу проекта на самоокупаемость. Такую задачу поставил в начале года губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

О проекте

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей.

На территории площадки действует центр коллективного пользования, предоставляющий услуги испытательного лабораторного центра, а также сертификации и декларирования широкого круга лекарственных средств, парфюмерно-косметической продукции, БАД, медицинских изделий.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе, в части закупок оборудования. В конце 2018 года в Биотехнопарке сменилось руководство, а власти поставили перед новой командой задачу в 2019 году выйти на самоокупаемость.